Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на текущей неделе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

По информации Башгидрометцентра, на текущей неделе погода ожидается неустойчивой. В зоне атмосферных фронтов 12 и 13 марта временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Юго-западный ветер ожидается порывистым до сильного. Местами прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью будет -4,+1, днем -1,+5 градусов.

Во второй половине недели, 14 марта, на территорию республики сместится «южный» циклон. Погодные условия ухудшатся: ожидается мокрый снег, переходящий в снег, ночью местами сильный, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица, снежный накат. Температура воздуха начнет понижаться ночью до -1,-6, днем до -4,+1 градусов. В последующем погодные условия улучшатся, температура воздуха понизится.

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде марта (11-20 марта) ожидается теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 5 градусов выше нормы. В первой декаде месяца среднесуточные температуры воздуха по республике превышали норму на 5,6 градусов.