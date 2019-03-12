Фото: пресс-служба главы РБ, Мирон Доровских Замминистра обороны РФ поддержал идею создания в Башкирии патриотического парка Фото: пресс-служба главы РБ, Мирон Доровских

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

11 марта в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, генерал-полковником Андреем Картаполовым.

В ходе встречи также обсуждалось строительство патриотического парка на территории бывшего военного городка в Чишминском районе. Радий Хабиров кратко рассказал о новом проекте.

«Мы хотим создать уникальную площадку для проведения военно-патриотических мероприятий. Можно организовать там конгрессно-выставочный комплекс, центр военно-тактических игр, зоны исторической реконструкции, музей военной техники, – отметил Радий Хабиров, добавив, что для этого необходимо передать территорию в ведение республики. Работу по оборудованию парка регион готов взять на себя.

Андрей Картополов поддержал инициативу республики, он отметил, что на базе такого комплекса можно организовать круглогодичное прохождение военных сборов учащимися старших классов общеобразовательных школ.

Заместитель министра обороны России в Уфе принимает участие в мероприятиях федеральной военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

В рамках проекта на железнодорожный вокзал Уфы накануне прибыл эшелон, перевозящий более 500 образцов бронетанковой и инженерной техники, оружия и взрывных устройств, изъятых в ходе боевых действий на территории Сирийской Республики. Кроме того, на вокзале был развёрнут пункт отбора на военную службу по контракту в ряды Вооруженных Сил.

По словам Андрея Картаполова, военную экспозицию в Уфе посетило большое количество людей. Многие ребята проявили интерес к поступлению на контрактную службу.