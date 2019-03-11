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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет I Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет I Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 10 по 12 апреля в Уфе пройдет I Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Башкортостана.

Мероприятие, посвященное 100-летию республики, состоится на площадке Конгресс-холла «Торатау». В съезде примут участие учителя башкирского языка и литературы общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации; директора государственных и муниципальных общеобразовательных организаций с обучением на родном языке; специалисты и методисты управлений (отделов) образования администраций муниципальных районов и городских округов, курирующие преподавание родных языков; представители вузов, общественности.

Участники съезда обсудят вопросы сохранения, изучения и развития башкирского языка в Республике Башкортостан, субъектах Российской Федерации; внесут предложения в Концепцию преподавания родных языков в Республике Башкортостан.

Съезд проводится в целях поиска новых научно-методических и инновационных подходов в преподавании башкирского языка и литературы, расширения научных и образовательных связей и сотрудничества в сфере национального образования, содействия сохранению и развитию башкирского языка в образовательных организациях Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации.

В состав оргкомитета под председательством вице-премьера Ленары Ивановой вошли представители Правительства, Госсобрания, Минобразования, Всемирного курултая башкир, Госкомторговли, Академии наук республики, Минздрава, Агентства по печати и СМИ, администрации г. Уфы, Башгосуниверситета.

Теги: башкирский язык, съезд
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