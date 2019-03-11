Фото: автор МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра Фото: автор

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает о неблагоприятных погодных явлениях в виде порывов ветра до 15-20 м/с с 20.00 часов 11 марта по 20.00 часов 12 марта. По данным пресс-службы ведомства, в этот период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами небольшие, в отдельных районах гололед, ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит +1,-4 градуса, днем 0, +5.

На автодорогах ночью и утром местами прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.