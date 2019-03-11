Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: Как в Уфе больше всех зарабатывают на жилье, «нервная» игра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

На международной выставке в Москве наградили лидеров в рейтинге туристических брендов. В номинации «Русские сладости» лучшим стал бортевой мед из Башкирии.

Русские сладости из Башкирии. Проект по созданию пеших зон вокруг озера Байкал «Большая Байкальская тропа» в Иркутской области признан лучшим туристическим маршрутом 2018 года. В тройку лидеров, по версии Национального туристического рейтинга, также вошли теплоходный маршрут по Енисею «Сибирь для людей» и «Красный маршрут» по памятным местам, связанным с биографией Владимира Ленина в Ульяновской области, передал ТАСС с церемонии награждения на Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая проходит в Москве с 9 по 11 марта. В номинации «Русские сладости» лучшими брендами стали бурзянский (собранный на территории Бурзянского района) бортевой мед из Башкирии, а также тульские пряники и белевская пастила, говорится в сообщении. В номинации «Вино и винодельческое хозяйство» лучшим брендом признана крымская «Массандра».

Дети из Сибая прибыли на отдых в Крым, продолжается «крымская» тема в «Парламентской газете». Как сообщается, «по приглашению главы Республики Крым Сергея Аксенова на полуостров прибыла группа детей из города Сибая, где сложилась непростая экологическая ситуация. 250 ребят в возрасте от 12 до 15 лет пройдут плановое обследование и оздоровление в санатории «Мечта» в Евпатории», рассказали в газете, уточнив, что «это уже вторая группа детей из Сибая, прибывшая на оздоровление в Крым». Ранее первая группа за две недели в этом евпаторийском санатории получила полный комплекс медицинских услуг: обследование, ингаляции, занятия лечебной физкультурой, плавание в бассейне, пятиразовое питание. Во время этой поездки многие из башкирских ребят впервые увидели море, побывали в Ялте и Севастополе. «Путевки в Крым получили те, кто проживает вблизи тлеющего карьера и исключительно по медицинским показаниям», — добавили в «ПГ».

Этот город самый лучший... Уфа названа лучшим городом в России для инвестиций в недвижимость. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные компании «Талан». Как выяснилось, доходность от вложений в недвижимость Уфы составляет 20% годовых. Это максимальный в стране показатель, отмечается в исследовании динамики цен на новостройки в 25 крупнейших городах России за период с января 2016 по декабрь 2018 года, проведенном компанией. Второе и третье места заняли Сочи и Новосибирск, инвестиции в местное жилье принесут 19 и 18% годовых соответственно. В среднем годовая доходность от вложений в жилье в одном из крупных российских городов находится на уровне 12% годовых. Это в полтора раза превышает прибыль от банковских вкладов, отмечается в сообщении. Показатели Москвы и Санкт-Петербурга находятся на уровне 11,3 и 11,9 %. Наименьшая доходность в Красноярске и Ростове-на-Дону — 4 и 5% годовых.

Санкции нам в помощь. Россия создаст новые авиационные двигатели на замену импортным, в его производстве участвует и предприятие из Башкирии. Как информировала «Газета.ру», «в России скоро появится самолет с новейшим турбовальным двигателем ВК-800. Это семейство двигателей для легких самолетов и вертолетов грузоподъемностью 1-1,5 т, которые должны прийти на смену иностранным моторам». В «ОДК-Климов», участвующем в разработке двигателя вместе с Уральским заводом гражданской авиации в Екатеринбурге, отметили, что «в ближайшее время двигатель ВК-800С будет собран «в железе» для проведения сертификационных испытаний». Собирать двигатель будет научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины», который выпускает большую часть комплектующих для ВК-800. В производстве участвуют также Омское моторостроительное конструкторское бюро, «ОДК — Пермские моторы», «Металлист-Самара», УНПП «Молния» (Башкортостан), уточнили в газете. По мнению экспертов, ВК-800С превосходит зарубежные аналоги по ряду характеристик, включая взлетную мощность — 900 л.с. против 850 л.с. у чешского H80 — и экономичность. У отечественного двигателя также ниже расход топлива.

«Курица нашла дорогу в «Траст», так называется материал в «Коммерсанте», в котором рассказывается, что «экс-владелец Бинбанка Микаил Шишханов лишился последнего актива в агробизнесе. Он уступил акции «Русгрэйн Холдинга», занимающего половину башкирского рынка производства куриного мяса, банку «Траст». Ранее структуре банка отошла челябинская ГК «Здоровая ферма», которую также контролировал бизнесмен». Как уточняется, «дочерние структуры банка «Траст» получили 69% голосующих акций ПАО «Русгрэйн Холдинг», чьи основные производства бройлеров и яиц расположены в Башкирии». «Русгрэйн Холдинг» объединяет пять птицефабрик в Башкирии, мясоперерабатывающий комплекс «Турбаслинские бройлеры», Уфимский комбинат хлебопродуктов и торговый дом «Русское зерно». «Русгрэйн» оценивает свою долю на рынке производства куриного мяса Башкирии в 50%, а долю на рынке производства куриных яиц в целом по России — в 2,1%, рассказали в издании. При этом в пресс-службе «Траста» заявили «Ъ», что после перехода в собственность банка «Здоровой фермы» и «Русгрэйна» в его владении находятся мощности, сопоставимые с компаниями из топ-10 производителей мяса бройлеров в России.

Как «Зенит» довел матч с «Уфой» до нервной концовки. На «Матч ТВ» передали, что в домашней игре 19-го тура РПЛ «голы Азмуна и Ригони принесли «Зениту» волевую победу над «Уфой». Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол забили «уфимцы» — на 25-й минуте точный удар нанес защитник Кэтэлин Карп. Для «Уфы» этот гол стал вторым в истории противостояния с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, отмечается в сообщении. Первый мяч был забит 3 декабря 2015 года. Спустя пять минут после гола Карпа нападающий сине-бело-голубых иранец Сердар Азмун отыграл отставание. А на 34-й минуте полузащитник Эмилиано Ригони установил окончательный счет, рассказали на телеканале, уточнив, что «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» располагается на предпоследней строчке.

При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак так прокомментировал победу над своими бывшими подопечными: «Пропущенный гол — это цепь ошибок, у «Уфы» не было подходов, а первый же их выход на нашу половину поля привел к голу… Хорошо, что смогли сразу сравнять, а потом выйти вперед. Во втором тайме нужно было забить и не доводить матч до такой нервной концовки», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее, 9 марта, «Зенит» сенсационно уступил «Уфе» в матче молодежного первенства России. Об этом сообщает ИА REGNUM. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 1:0 в пользу башкирского клуба. Единственный мяч во встрече на счету защитника «Уфы» Вячеслава Демина, который он забил в ворота «Зенита» с поданного углового на 6-й минуте встречи», рассказали в издании.