Фото: ИА «Башинформ» Радий Хабиров поручил к 1 апреля запустить мобильное приложение с картами ремонта дорог Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона Радий Хабиров не согласился со сроками запуска мобильного приложения, предназначенного для контроля качества ямочного ремонта автодорог. Руководитель республики отчитал председателя Госкомтранса Тимура Мухаметьянова, заявившего, что интерактивная карта ямочного ремонта заработает к 1 июня.

﻿«Как весна наступает, все проклятия граждан за неуборку снега зимой переключатся на дороги, и это оправданно. У нас регион с очень сложными погодными условиями, наши дороги не выдерживают, образуются ямы, люди калечатся, портят свои машины. Именно поэтому я просил вас внедрить карту еще осенью, — обратился Радий Хабиров к главе Госкомтранса. — За это время можно было бы изобрести айфон новый, а вы мне говорите, что только к 1 июня мобильное приложение будет готово. Я не принимаю эти сроки. Оно должно быть 1 апреля, либо я с вами разбираться буду, у вас остается 20 дней. Эту программу можно взять у других регионов. Как вы будете направлять ваши усилия по ямам? Почесав на затылке или ездить по городу будете? Для этого нам и нужно мнение наших граждан. Я вам срок указал, работайте».

Тимур Мухаметьянов сообщил, что интерактивная карта ямочного ремонта дорог создается в целях оперативного реагирования дорожных служб. Жители республики, зарегистрировавшись на сайте, смогут отметить на карте участок автодороги в неудовлетворительном состоянии, загрузить фото и видео. Данная заявка будет автоматически направляться в дорожную организацию, отвечающую за этот участок дороги для принятия соответствующих мер. На обработку и проверку обращения отводится сутки, ремонт должен быть выполнен в течение 3 суток, опасные ямы — в течение одних суток. Карта ямочного ремонта дорог будет доступна на сайтах Госкомтранса республики, Управления дорожного хозяйства РБ и компании «Башкиравтодор». Оператором карты назначено Управление дорожного хозяйства, им будет контролироваться факт и сроки выполнения ремонта. Также на данной карте жители смогут оставлять не только заявки, связанные с ямочным ремонтом дорог, но и другие обращения, связанные с дорожной деятельностью.