Фото: Олег Яровиков Паводок в Башкирии: Сибай лидирует по запасам воды в снежном покрове Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Запасы воды в снежном покрове в районе Сибая превышают норму на 76 процентов, столица башкирского Зауралья лидирует по этому показателю в республике. Однако по прогнозам, объём половодья в Башкирии будет ниже средних многолетних значений на 10-15%. Значительных подтоплений в Уфе, Стерлитамаке и Бирске не ожидается. Но опасность могут представлять степные водоемы.

Начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская на оперативном совещании в правительстве рассказала, что толщина льда на реках ниже нормы на 5-30 см. В марте средняя температура будет выше на 2-3 градуса средних многолетних значений. По словам начальника Главного управления МЧС России по РБ Марата Латыпова, в республике планируют установить 14 автоматических гидропостов на восьми реках, которые позволят заранее предупредить об опасности жителей подтопляемых территорий.

Окончательный прогноз по рекам Белая и Уфа будет озвучен после 25 марта. Вскрытие рек в бассейне реки Урал ожидается на два-три дня раньше нормы в период с 6 по 11 апреля.