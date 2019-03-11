Фото: ГИБДД по РБ Госавтоинспекция Башкирии разыскивает виновного в гибели пешехода Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Госавтоинспекция Башкирии разыскивает виновного в гибели пешехода.

Накануне вечером в Шаранском районк на автодороге Шаран — Тюменяк неустановленный водитель, двигаясь за рулём тёмной машины в направлении села Шаран, совершил наезд на 52-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход скончался при транспортировке в больницу. Известно, что он шёл в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

Очевидцев происшествия просят сообщить любую имеющуюся информацию по данному факту в полицию.

Это уже второй наезд на пешехода со смертельным исходом в прошедшие выходные, когда водитель оставил место ДТП, сообщили в ГИБДД по РБ. 8 марта вечером в Ишимбайском районе на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск насмерть сбит мужчина. Разыскивается темный автомобиль ВАЗ-10.

В воскресенье, 10 марта на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.