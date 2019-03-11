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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе родителей детей-инвалидов бесплатно обучат тактильной терапии

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе продолжается набор родителей детей с ограниченными возможностями здоровья по обучению тактильной терапии. Проект Центра социальных технологий «Ломая барьеры» осуществляется с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

Его суть заключается в применении новых инновационных социальных технологий, в рамках которых родители смогут овладеть навыками реабилитации детей в домашних условиях. Будет организована клубная система обучения с проведением семинаров, мероприятий от психологических тренингов до практических занятий с детьми.

«Преимущество такой системы обучения состоит в том, что используются разные по формату обучающие мероприятия, работает команда специалистов из разных областей и имеется устойчивый результат, за счет сочетания теории, практики и индивидуальных консультаций» — отметила Алина Хабирова, директор Центра «Ломая барьеры».

Обучение стартует в марте, для участия необходимо заполнить анкету в электронном виде по ссылке https://clck.ru/FL62o. К участию приглашаются родители детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, имеющих нарушения развития (риски нарушения). Участие бесплатное.

Подробности по телефону: 8 917 741 80 69, as.ufa@bk.ru.

Теги: социальный проект
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