Масленица-2019: жители Башкирии весело и широко проводили зиму

Фото: пресс-службы администраций Уфы и Гафурийского района















Фото: пресс-службы администраций Уфы и Гафурийского района

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 9 и 10 марта прошли массовые масленичные гулянья, посвященные проводам зимы. В столице республики отведать вкусных блинов с чаем, поучаствовать в различных народных забавах, уфимцы и гости города могли во всех районах – на площадях, в парках, скверах, на ипподроме, возле торговых центров и сельских домов культуры.

По данным пресс-службы мэрии, на всех площадках были организованы театрализованные представления с веселыми скоморохами, выступления артистов, конкурсы, спортивные состязания, хороводы, выставки, продажа изделий мастеров народного промысла, работали игровые площадки, аттракционы, творческие мастерские.

Гулянья развернулись и в районах республики. Например, в селе Красноусольский Гафурийского района на площади имени Мажита Гафури состоялся праздник «Гуляй душа – Масленица», организаторами которого выступили местная администрация и отдел культуры. Как сообщили в районном отделе социальной и молодёжной политики, физической культуры и спорта, скоморохи весело приглашали народ на праздник. В торжественной обстановке были награждены победители и призёры конкурсов «Лучший ледовый городок», «Лучший масленичный стол», «Лучшая кукла «Сударыня Масленица – 2019» и состязания самоваров. Сельчане водили хороводы и угощались блинами, участвовали в благотворительной акции «Корзина добра», катались на лошадях.

Традиционно, гулянья завершились сжиганием чучела Масленицы, символизирующего прощание с зимой и приход весны.