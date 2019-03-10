Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.96

EUR 74.57

11 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Масленица-2019: жители Башкирии весело и широко проводили зиму

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-службы администраций Уфы и Гафурийского района

Фото: пресс-службы администраций Уфы и Гафурийского района

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 9 и 10 марта прошли массовые масленичные гулянья, посвященные проводам зимы. В столице республики отведать вкусных блинов с чаем, поучаствовать в различных народных забавах, уфимцы и гости города могли во всех районах – на площадях, в парках, скверах, на ипподроме, возле торговых центров и сельских домов культуры.

По данным пресс-службы мэрии, на всех площадках были организованы театрализованные представления с веселыми скоморохами, выступления артистов, конкурсы, спортивные состязания, хороводы, выставки, продажа изделий мастеров народного промысла, работали игровые площадки, аттракционы, творческие мастерские.

Гулянья развернулись и в районах республики. Например, в селе Красноусольский Гафурийского района на площади имени Мажита Гафури состоялся праздник «Гуляй душа – Масленица», организаторами которого выступили местная администрация и отдел культуры. Как сообщили в районном отделе социальной и молодёжной политики, физической культуры и спорта, скоморохи весело приглашали народ на праздник. В торжественной обстановке были награждены победители и призёры конкурсов «Лучший ледовый городок», «Лучший масленичный стол», «Лучшая кукла «Сударыня Масленица – 2019» и состязания самоваров. Сельчане водили хороводы и угощались блинами, участвовали в благотворительной акции «Корзина добра», катались на лошадях.

Традиционно, гулянья завершились сжиганием чучела Масленицы, символизирующего прощание с зимой и приход весны.

Теги: Масленица, праздник
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии разыскиваемый родственниками 68-летний Сергей Ланин погиб
В Башкортостане завершились поиски пропавшего без вести 68-летнего Сергея Ланина. Житель города Салавата найден мертвым, сообщили накануне в группе «Лиза
Две уроженки Уфы вошли в топ-50 медийных женщин России
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских женщин за год – с марта 2018 года по март 2019 года. Две уроженки Уфы вошли в топ-50 медийных п
В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются дождь со снегом и гололедица
По прогнозам синоптиков, в Башкирии в ближайшие три дня ожидается мокрый снег с дождем и гололедица. В воскресенье, 10 марта, днем выпадут небольшие осад
В Башкирии разыскивается пропавший без вести 44-летний Александр Кириченко
В Башкортостане полиция и волонтеры пятый месяц разыскивают пропавшего без вести 44-летнего Александра Кириченко. В группе «Поисково-спасательный отряд «
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть