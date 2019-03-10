Фото: стоп-кадр видео | Видео: Телеканал ТНТ, YouTube Уфимка Анна Бурова прошла в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ Фото: стоп-кадр видео | Видео: Телеканал ТНТ, YouTube

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Две жительницы Башкортостана 9 марта приняли участие в отборочном туре второго сезона шоу «Песни» на телеканале ТНТ. 20-летняя уфимка Анна Бурова — автор и исполнитель собственных песен с неординарными текстами – вышла на сцену с композицией «Снова увижу тебя». 27-летняя ведущая мероприятий Венера Латыпова из Туймазов исполнила песню «Звездопадами».

Анна Бурова призналась, что в детстве ей внушили, что она не умеет петь.

«Эту песню я написала полгода назад мальчику к которому испытывала какие-то чувства, — призналась певица, но имя его не назвала. – Я пишу стихи и песни всю свою жизнь, но об этом никто никогда не слышал, потому что когда я ходила в вокальный кружок, мне не разрешали петь. У меня нет таких сильных музыкальных данных, какие были у ребят, ходивших со мной. Я писала втихаря «в стол» у себя дома и никому никогда не показывала, потому что я всегда была не уверена в себе, сомневалась в том, что это мое. Сейчас я готова, сейчас есть материал и есть на это смелость. Моя мама говорит, что песни должны жить. И мои песни точно должны жить! Я впервые пою в микрофон, впервые на сцене вживую исполняю свою песню».

Члены жюри — лидеры лейбла Black Star и творческого объединения «Газгольдер» — Тимати и Баста – пропустили Анну Бурову в следующий этап шоу.

«Я прошла! Просто «Да!» и все! Я в шоке, у меня нет слов! Я могу петь свои песни, и они обязательно понравятся людям», — поделилась впечатлениями уфимка.

По словам Тимати, прозвучала достаточно серьезная песня. Баста добавил, что нужно направить ее немного в другое русло, немного оформить по-другому.

Еще одной исполнительнице из Башкирии — Венере Латыповой — жюри не сказали «да». Теперь ее судьбу будут решать зрители — они, голосуя, могут попытаться вернуть ее в проект.