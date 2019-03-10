Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.96

EUR 74.57

10 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Две уроженки Уфы вошли в топ-50 самых медийных женщин России

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Две уроженки Уфы вошли в топ-50 самых медийных женщин России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских женщин за год – с марта 2018 года по март 2019 года. Две уроженки Уфы вошли в топ-50 самых медийных представительниц прекрасного пола. На восьмом месте оказалась председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина (количество сообщений в СМИ за год — 66 274). Рок-певица Земфира заняла 48-ю строчку (12 174 сообщений).

Лидерами рейтинга стали официальный российский дипломат, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова (158 474 сообщений), российский политик, журналист Ксения Собчак (135 265) и телеведущая Ольга Бузова (118 566).

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Теги: рейтинг, медиалогия, СМИ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии водитель насмерть сбил свою жену после празднования 8 марта
В Татышлинском районе Башкирии под колесами автомобиля погибла женщина. Как сообщается в блоге главного автоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, о
Уфимец отсидел сутки в спецприемнике за царапину на автомобиле
Уфимца Георгия В. на сутки поместили в спецприемник за оставление места ДТП - спустя полторы недели после случившегося. 25 февраля в Уфе возле гимназии
В Уфе сотрудники Управления экономической безопасности проверяют Демский рынок
Оптовый рынок в Демском районе Уфы оцепили полицейские. Они проверяют соблюдение миграционного законодательства и выявляют контрафактную продукцию. «Пр
В Башкирии снизились цены на товары и услуги: дешевле стали яйца, сахар, стрижки и ремонт
Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2019 года в Башкортостане составил 100,5%, в целом по Российской Федерации - 100,4%, за период с
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть