Фото: ИА «Башинформ» Две уроженки Уфы вошли в топ-50 самых медийных женщин России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских женщин за год – с марта 2018 года по март 2019 года. Две уроженки Уфы вошли в топ-50 самых медийных представительниц прекрасного пола. На восьмом месте оказалась председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина (количество сообщений в СМИ за год — 66 274). Рок-певица Земфира заняла 48-ю строчку (12 174 сообщений).

Лидерами рейтинга стали официальный российский дипломат, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова (158 474 сообщений), российский политик, журналист Ксения Собчак (135 265) и телеведущая Ольга Бузова (118 566).

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.