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10 марта Воскресенье

Уфа   °

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Православные отмечают Прощеное воскресенье

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Православные отмечают Прощеное воскресенье Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 10 марта, православные отмечают Прощеное воскресенье. В этот день существует традиция — верующие просят друг у друга прощение за все нанесенные когда-то обиды. Кроме этого, последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Русской православной церковью Неделей сыропустной, так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов.

В этот день в храмах Башкирии пройдут праздничные богослужения. На литургиях будет читаться Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, в которой говорится о прощении обид ближним, о посте и о собирании небесных сокровищ. После вечернего богослужения в храмах совершится также особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно попросят друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Великий пост начнется в понедельник, 11 марта. Верующие будут воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения и усмирять свои страсти 48 дней. Завершится пост празднованием Пасхи.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник». Это не церковное название, но весьма распространенное. В этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте. Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Теги: РПЦ, пост, Прощеное воскресенье
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