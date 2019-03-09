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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии разыскивают водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии разыскивают водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщается в блоге главного автоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, в Ишимбайском районе на 11 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в половине девятого вечера автомобиль совершил наезд на неустановленного в настоящий момент мужчину, на вид 40-45 лет, и скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время полицейские разыскивают водителя и автомобиль. Предполагается участие в ДТП автомашины ВАЗ-2110 темно-синего цвета. Всех, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить об этом в полицию.

Теги: дтп
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