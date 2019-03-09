В Башкирии синоптики вновь прогнозируют усиление ветра
УФА, 9 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии 10 марта синоптики вновь прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду и ухудшение видимости до 500 метров.
МЧС со ссылкой на данные Башгидрометцентра предупреждает, что 10 марта ночью ожидается мокрый снег, слабая метель, гололед, налипание снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7, днем -2,+3.
11 марта небольшой мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6, днем -1,+4.