В Сибае датчик, зафиксировавший превышение ПДК диоксида серы в 54 раза, неисправен

СИБАЙ, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае датчик, зафиксировавший превышение ПДК диоксида серы в 54 раза, оказался неисправен. Об этом объявили активисты общественной организации «Сибай, дыши» 8 марта. Прибор был установлен по адресу: г. Сибай, ул. Нуриманова, 5.

«Вчера с 17 часов произошёл рост превышения по диоксиду серы и концентрация держалась, не спадая весь вечер и ночь, что абсолютно нехарактерно», — сообщили общественники в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Замеры, которые в это время проводились официальными лабораториями Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям и Управления государственного аналитического контроля, превышения в воздухе предельно допустимой концентрации диоксида серы не показали. Все данные занесены в официальные протоколы, которые размещены на официальном сайте администрации Сибая.

По словам общественников, в пятницу датчик решили опробовать в другом месте — посёлке Золото, где установлен ещё один газоанализатор активистов «Сибай, дыши».

«Прибор «совершил «скачок» до 10 мг/м3 и ниже не «спустился». То есть его личная шкала началась от 10 мг/м3, учитывая, что второй в этот момент показывал «около нуля» . Естественно, это не нормально. Поэтому после выходных, то есть в понедельник, будем звонить производителю и отправлять его по гарантии обратно», — пояснили в группе активисты.

Ранее 5 марта именно этот неисправный прибор зафиксировал на улице Нуриманова рекордное для Сибая превышения ПДК диоксида серы в воздухе — в 54,7 раза. Замеры передвижной лаборатории, которые проводились днём 5 марта, показали цифры в несколько раз меньше — 9,2 раза.

«Народные» датчики, о которых идёт речь, активисты группы «Сибай, дыши» приобрели на деньги, собранные горожанами.

Напомним, с середины ноября в Сибайском карьере продолжается процесс окисления руды, который сопровождается выбросом в атмосферу диоксида серы. Ведутся по ликвидации очагов возгорания руды в карьере (ежедневно в карьер подаются заиловочная смесь и глино-породная масса) и постепенному подтоплению подземных горных выработок.