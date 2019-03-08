Фото: ГК по ЧС В Караидельском районе Башкирии закрыли ледовую переправу Фото: ГК по ЧС

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Караидель Караидельского района Башкирии закрыли ледовую переправу через реку Уфу. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

«Такая мера связана с приходом устойчивого тепла, уменьшением толщины льда, наличием трещин и открытой воды на проезжей части, имеющихся промоин с левой и с правой стороны переправы, возникшей опасностью эксплуатации ледовой переправы», — пояснили в Госкомитете.

В Башкирии продолжают действовать три ледовые переправы: через реку Белая в Краснокамском районе у деревни Староянгизитово (грузоподъемность 5 т., одна полоса, ширина полосы 110 метров, длина переправы 800 метров), через реку Белая в Бирском районе (грузоподъемность 6 т., две полосы, ширина 20 метров, длина переправы 520 метров) и через реку Кама в селе Николо-Березовка Краснокамского района (грузоподъемность 3 т., одна полоса, ширина полосы 45 метров, длина переправы – 960 метров).