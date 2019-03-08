Радий Хабиров принял участие в «Бале маленьких принцесс»

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

8 марта в Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялся «Бал маленьких принцесс» — большое благотворительное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованное супругой врио главы Башкирии Каринэ Хабировой. В нем приняли участие 287 девочек, которых сопровождали 267 родителей или опекунов.

138 детей из городов и районов республики прибыли заранее и разместились в санатории «Зеленая роща». 7 марта для девочек провели репетицию танцев и мастер-классы по рукоделию и рисованию, а детская студия «Тамыр» предоставила им возможность почувствовать себя телеведущими. Студенты худграфа писали их портреты, а завершила день прогулка с катанием на лошадях и собаках.

8 марта в театре атмосферу праздника и сказки создавали ученики хореографического колледжа. Они встречали гостей, наряженных в пышные платья, церемонией посвящения в принцессы, вручая каждой корону и бутоньерку. Будущие танцовщики с прекрасной выправкой встали в живой коридор вдоль лестницы, по которой поднимались участники бала. Гостям помогали кавалеры в форме — студенты Уфимского юридического института. В помещениях театра работали мастера по аквагриму и прическам, создавая для всех желающих новые образы.

Танцевальная часть бала состоялась в Греческом зале. С девочками танцевали будущие балетные танцовщики. Для них спел известный оперный певец Аскар Абдразаков. К ним присоединился врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он поздравил с праздником девочек и их мам, поблагодарил волонтеров и организации, помогавших создать замечательный праздник. Супруга руководителя республики Каринэ Хабирова отметила, что такие мероприятия можно и нужно проводить в каждом муниципалитете.

В качестве представления гостям, заполнившим зрительный зал, показали балет «Морозко» в исполнении учащихся БХК имени Нуреева.