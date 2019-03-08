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8 марта Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимцев приглашают на масленичные гулянья

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимцев приглашают на масленичные гулянья Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

9 и 10 марта во всех районах Уфы пройдут народные гулянья, посвященные проводам зимы.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, 9 марта праздничные мероприятия пройдут: на площади имени С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 19); в парке культуры и отдыха Демского района (ул. Островского, 12/2) и на площади перед Конгресс-холлом (ул. Заки Валиди, 2), начало мероприятий — в 12.00. Масленицу отметят и на территории торгово-развлекательного центра «Мега» (ул. Рубежная, 174), где праздник начнется в 14.00.

10 марта проводы зимы состоятся в парке культуры и отдыха «Первомайский» (ул. Машиностроителей, 17); на ипподроме «Акбузат» (ул. Менделеева, 217а); в парке имени Ивана Якутова (ул. Ленина, 65/3); на площадке перед сквером «Волна» в микрорайоне «Затон»; на пляже «Солнечный» (напротив Монумента Дружбы), на стадионе «Нижегородец» (микрорайон «Нижегородка», ул. Рижская, 5), в Федоровском доме культуры (ул. Галечная, 9), в Искинском доме культуры (д. Искино), в Нагаевском доме культуры (с. Нагаево, ул. Советская, 13/1). Начало мероприятий в 12.00.

В доме культуры «Заря» (пос. Новые Черкассы, ул. Гагарина, 11) праздник начнется в 16.00, на территории парковки перед торгово-культурным центром «Ультра» (ул. Бакалинская, 27) в 14.00, в детском сквере поселка Максимовка «Максимград» начало мероприятия в 13.00.

Жителей и гостей Уфы ждут народные забавы, сжигание чучела и традиционные русские блины.

Теги: масленица
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