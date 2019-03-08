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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил женщин с Международным женским днем

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров поздравил женщин с Международным женским днем Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин республики с Международным женским днем 8 марта. В поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы, в частности, говорится:

«Дорогие женщины!

Искренне поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!

Мы, мужчины, в этот прекрасный день особенно стараемся, чтобы вы ещё сильнее почувствовали нашу любовь. Дарим от души цветы и подарки, восхищаемся вашим обаянием, женственностью. Для нас важно, чтобы вы чувствовали внимание с нашей стороны, чаще улыбались. Чтобы искренние признания в любви делали наши чувства крепче. Спасибо за то, что вы всегда рядом с нами, наполняете наш мир теплом, заботой и красотой.

Благородна миссия женщины как хранительницы семейного очага, а материнская любовь вообще не знает границ. Воспитать ребёнка достойным человеком – это огромный труд и большое счастье. Всегда оставаясь любящими матерями, заботливыми супругами, вы достигаете больших высот в избранных профессиях. В каждом успехе нашей республики – немалая доля вашего участия.

Желаю, дорогие женщины, крепкого здоровья вам, вашим родным и близким, мира и спокойствия, успехов во всех добрых делах! Будьте любимы и счастливы!».

Теги: поздравления
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