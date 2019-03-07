Фото: Альберт Загиров Рождённые в Башкирии «зажгли» в Москве, арест по делу «большой хапок» - главное Фото: Альберт Загиров

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Каким, по мнению Радия Хабирова, должен быть совет старейшин в Башкирии, полицейских подозревают в крупной краже, наш золотой фонд, где ждут лучших призывников Уфы, как 64-летняя женщина похитила 113 миллионов. Главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

Наградили «золотой фонд» республики

5 марта в Уфе 45 многодетным жительницам Башкирии, воспитывающим пятерых и более детей, вручили медали «Материнская слава». С этим событием и предстоящим Международным женским днем их поздравил врио главы республики Радий Хабиров. «Вы для нашей республики — наш золотой фонд. Не только счастье целой семьи, но и в целом благополучие республики, страны во многом зависит от вашего труда», — обратился к женщинам Хабиров. Всего в республике проживает более 46 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается больше 205 тысяч детей. Среди награжденных — представительницы 19 районов и четырех городов республики, уточнил «Башинформ».

Как 64-летняя женщина похитила 113 млн рублей

Тем временем в Башкирии 64-летняя женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Как передали на БСТ, она является учредителем 7 кредитно-потребительских кооперативов с 2009 по 2016 год. Кооперативы обещали вкладчикам высокую прибыль от вложений, обосновывая это успешной инвестдеятельностью. При этом фирмы работали по принципу «финансовой пирамиды». В итоге у 222 потерпевших похищено свыше 113 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Недвижимость злоумышленницы арестована, автомобили изъяты, добавили на БСТ.

Интересы итальянцев в Башкирии

5 марта в Доме республики подписан меморандум о сотрудничестве между Башкортостаном и «Конфедерацией итальянской промышленности» в России. Подписи под документом поставили врио главы региона Радий Хабиров и президент Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. «В Башкортостане наша задача – максимально быстро и эффективно привести сюда итальянские компании и начать совместную работу», – сказал Эрнесто Ферленги. По его словам, наиболее перспективными направлениями для развития сотрудничества являются фармацевтика, сельское хозяйство, нефтесервисная отрасль. «Наши интересы абсолютно совпадают», — отметил Радий Хабиров. Он предложил создать представительство республики в Италии, а также провести переговоры с авиакомпаниями по созданию регулярного прямого рейса в Европу. По мнению Хабирова, Башкортостан также может быть интересен для итальянских туристов уникальными природными объектами, сообщает «Башинформ».

Полицейских подозревают в крупной краже

В Стерлитамаке бизнесмены подозревают полицейских в краже товара почти на 90 млн рублей, сообщает UfacityNews. На складе хранились удобрения на сумму полмиллиарда рублей. Сотрудники ОБЭП нагрянули туда и, сказав, что товар контрафактный, четыре дня вывозили химикаты на 19 «КамАЗах». При этом у предпринимателей были все необходимые документы. Впоследствии выяснилось, что товар попытались продать в соседний регион. Старшему оперуполномоченному ОБЭП уже предъявлено обвинение.

Благоустройство дворов, асфальт на родной улице и совет старейшин

На реализацию программы «Башкирские дворики» в 2019 году будет направлено 1,7 млрд рублей. Об этом написал в соцсети врио главы Башкирии Радий Хабиров. «В эти дни мы приступаем к реализации программы «Башкирские дворики». Как и в случае с подъездами – работа начнется с собраний с жителями, которые утвердят планы», — рассказал он. Программа основана на принципе софинансирования: 99% средств направляется из республиканского бюджета и 1% средства жителей. Акцент на детские площадки, урны, скамейки, видеонаблюдение, освещение, озеленение, уточняет «Башинформ». За лето этого года благоустроят 480 дворов, а за 5 лет обновятся 2903 двора. Подробнее о программе — здесь.

4 марта Радий Хабиров заявил, что в регионе примут также новую программу «Родная улица». Согласно ей в каждой деревне должна быть заасфальтирована хотя бы центральная улица.

2 марта в Бураево на семинаре-совещании для глав сельских поселений было предложено возродить на селе традицию совета старейшин. «Если вы беретесь это делать, то это должен быть такой совет старейшин, куда глава должен заходить, сняв шапку, слушать их мнение», — высказал свои пожелания Радий Хабиров.

Арестована бывшая директор госпредприятия УАЗ

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы «Управления административными зданиями», она обвиняется в превышении полномочий и растрате активов предприятия на 3,5 млн рублей. Обвиняемая заключена под стражу. Имя задержанной не называется, но в 2014-2018 годах госпредприятием руководила Эльвира Берг, уточнил «Башинформ». Ранее на совещании врио главы РБ Радий Хабиров пояснил, что «некая республиканская госструктура – ГУП УАЗ реализовывала коммерсантам дорогие уфимские земли и здания за несколько миллионов рублей при рыночной цене, превышающей 100 млн. Эту историю вполне справедливо уфимские журналисты называют не иначе, как «большой хапок». Все подобные случаи будем шаг за шагом подвергать ревизии и дальше», заверил он.

В Москве «Рождённые в Башкортостане» зажгли марафон юбилейных событий

6 марта в Московском международном Доме музыки состоялся праздничный концерт «Рождённые в Башкортостане», посвященный 100-летию республики. На вечере присутствовало много земляков, гостей, в числе которых были руководители федеральных органов власти, члены СФ и депутаты Госдумы, руководители дипломатических миссий зарубежных стран, сообщил «Башинформ». В своем приветственном слове врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что «100-летие нашей республики — это событие историческое… Башкортостан — это опорный край Российской Федерации. Это сильная экономика, очень сильный человеческий потенциал», — сказал он, добавив, что Башкортостан — «это еще и жемчужина культуры России». В грандиозном гала-концерте выступали мастера искусств – уроженцы республики. Весь вечер на сцене был Национальный филармонический оркестр России под управлением выдающегося дирижёра Владимира Спивакова, родиной которого в годы ВОВ стала уфимская Черниковка. В программу концерта вошли выступления народного артиста РБ и РТ, дважды обладателя премии «Грэмми» Ильдара Абдразакова; народного артиста РБ, солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова; лауреата «Золотой маски» Диляры Идрисовой и других. Публика долго не отпускала артистов и рукоплескала стоя, вызвав исполнителей на бис.

Сотрудников Ростехнадзора осудят за 150 тысяч и бутылку коньяка

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Они подозреваются в «получении взятки в крупном размере». Как передали в ГТРК «Башкортостан», в феврале этого года подозреваемые в ходе проверки объекта нефтяного месторождения в Янаульском районе выявили многочисленные нарушения и сообщили представителю предприятия, что за 150 тысяч рублей и бутылку коньяка «Hennessy» составят положительное заключение об отсутствии нарушений. Работник предприятия согласился, но впоследствии обратился к правоохранителям. После передачи денег одному из подозреваемых он задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Подозреваемые заключены под стражу.

Как воздух нужны инвестиции

Торгово-промышленная палата республики — один из главных проводников руководства Башкортостана в общении с деловым сообществом, и она должна стать главным партнером правительства в привлечении инвестиций в экономику. Об этом 5 марта на конференции ТПП заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров. По его словам, республике как воздух нужны инвестиции. При этом бизнес должен чувствовать себя уверенно, зарабатывать и вкладывать деньги в развитие экономики. «Мы ждем от ТПП и ее руководства активной работы с деловым сообществом в этом вопросе», — отметил Хабиров. Он также попросил вице-президента ТПП России Дмитрия Курочкина оказать содействие в развитии пяти ТОСЭР Башкирии и особой экономической зоны в Ишимбае, сообщает «Башинформ». «Пожелания Радия Хабирова о поддержке со стороны палаты мы восприняли как руководство к действию» — заявил Курочкин и рассказал, что на днях одобрена заявка уфимской «Геофизики» на заем на 179 млн рублей по программе «Проекты развития» для производства геофизической аппаратуры по поиску залежей нефти и газа.

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов, который 5 марта был избран на эту должность, рассказал, что палата займется упаковкой инвестпроектов и будет вносить их на «Инвестчас» для обсуждения.

Ситуация в Сибае вошла в рейтинг региональных проблем России

Экологический кризис в Сибае отмечен экспертами в числе 30 заметных событий февраля в российской региональной политике, по версии фонда «Петербургская политика». Сибайская проблема заняла 28 место по значимости, пишет «Коммерсантъ». В числе позитивных событий месяца эксперты отметили создание ТОСЭР в Нефтекамске, Белорецке и Благовещенске, подписание врио главы Башкирии инвестсоглашений в Сочи. К негативным событиям отнесено оскорбление главой Сибая экоактивистов; задержание бывшего вице-премьера республики Евгения Гурьева, бывшего директора ГУП «УАЗ» Эльвиры Берг; скандал в Кушнаренковской ЦРБ, где пенсионерке наложили на перелом обломок черенка швабры. По итогам февраля Башкирия отнесена к регионам с пониженной устойчивостью, отмечается в сообщении.

Накануне юные сибайцы вернулись с отдыха из Крыма в родной город, сообщила газета «Сибайский рабочий».

«Сообразительный» ждет лучших призывников Уфы

Как узнал телеканал «Вся Уфа», уфимские призывники смогут проходить военную службу на корвете Балтийского флота «Сообразительный». Такая договоренность достигнута в ходе рабочей поездки в Калининград делегации Уфы под руководством мэра. Администрация Уфы обязуется установить шефство над гвардейским корветом 128-й бригады надводных кораблей Дважды Краснознаменного Балтийского флота. На «Сообразительный» будут направлять только лучших призывников Уфы, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что желание уфимца купить военный билет вывело на преступную схему сотрудников военкомата. Стражи порядка задержали двоих сотрудников военкомата Октябрьского и Советского районов Уфы, при получении незаконного денежного вознаграждения.