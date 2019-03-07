8 фактов о женщинах Башкирии к 8 марта

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне Международного женского дня аналитики HeadHunter проанализировали резюме и опросы представительниц прекрасного пола. Они выделили восемь фактов, характеризующих женщин Башкортостана с точки зрения трудоустройства.

Факт 1. Самые «женские» профессиональные сферы в Башкирии – это «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Наука, образование», «Домашний персонал», «Административный персонал», «Банки», «Медицина, фармацевтика», «Спорт, фитнес, красота» и «Туризм, рестораны». Именно здесь доля резюме, размещенных женщинами, составляет минимум две трети. А вот реже всего представительниц прекрасного пола можно встретить среди соискателей в сферах «Рабочий персонал», «Инсталляция», «Автобизнес» и «Добыча сырья» — на каждую из них приходится не больше 9% женских резюме.

Факт 2. Средняя ожидаемая зарплата, которую женщины Башкирии указывают в резюме, составляет 25 тысяч рублей (для сравнения: мужчины хотят зарабатывать на 5 тысяч рублей больше). Зарабатывать 40-55 тысяч рублей в регионе рассчитывают 9,3% женщин, а больше 55 тысяч — 5,1%.

«Это характерно не только для Башкирии, а для всей страны в целом: женщины, в отличие от мужчин, готовы работать за меньшие деньги. В зависимости от позиции и профессиональной сферы разница может составлять 10-20%, — отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. — Почему так происходит? Во-первых, мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины, например, в сферах «Добыча сырья», «Высший менеджмент» и «Строительство», которые в регионе входят в число самых «дорогих», 70-90% резюме традиционно принадлежат сильному полу. Во-вторых, женщины на несколько лет уходят с рынка труда из-за беременности и рождения ребенка, за это время зарплаты несколько вырастают, но после декрета женщины, как правило, возвращаются на ту же должность и оплату».

Факт 3. Три главных статьи расходов у женщин

— еда, коммунальные платежи и аренда жилья (ипотека). У мужчин первая тройка выглядит аналогично. Однако женщины больше, чем мужчины, тратят на одежду и обувь, уход за собой, образование и медицину; меньше — на транспорт (автомобиль), досуг и отдых, услуги связи, а также на детей.

Факт 4. Водительское удостоверение есть у каждой третьей соискательницы из Башкортостана — остальные либо не готовы похвастаться этим фактом перед работодателем, либо не умеют водить автомобиль. 27,2% женщин имеют права категории В, 0,4% — категории А, 0,2% — категории С.

Факт 5. Обеденный перерыв треть женщин проводят в одиночестве, 44% — с кем-то из коллег, а еще 24% отмечают, что у них нет постоянных компаньонов, потому обед всегда проходит по-разному. Интересно, что 19% представительниц прекрасного пола успевают поесть два раза в течение рабочего дня, а 4% — целых три раза. Ещё 7% на работе не обедают вовсе. При этом большинство (47%) тратят на обед меньше 30 минут.

Факт 6. Устроиться на руководящую должность очень сложно — так считают 14% женщин и 32% мужчин среди топ-менеджеров. Женщины среди трудностей при поиске работы руководителем чаще называют недостаточную заработную плату — 66% против 58% у мужчин, а мужчин смущают неосязаемые карьерные перспективы — 27% против 22% у женщин. В республике в профессиональной сфере «Высший менеджмент» прекрасному полу принадлежат 29% резюме. Наиболее активно женщины-управленцы вели себя на рынке труда региона в 2014 году, тогда доля резюме от них составляла 43%.

Факт 7. Всего 4% жительниц Башкирии готовы работать вахтовым методом. 10,4% женщин предпочитают удаленную работу, 20,2% — гибкий график, 23,3% — сменный. Самым популярным у прекрасного пола, согласно информации в резюме, остается полный рабочий день — 88,6%.

Факт 8. Женщины чаще, чем мужчины, отвлекаются от текущих задач, если коллеги приводят на работу своих детей. «Возможно, это связано с тем, что женщины более эмоциональны и просто не в силах оставить малыша без внимания», — добавляет Анна Осипова.

Всего в Башкортостане женщинам принадлежат 50% резюме.