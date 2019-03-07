В Башкирии обвалилась кровля школьного спортзала
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ | Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС утром 7 марта поступило сообщение о том, что произошел обвал кровли спортивного зала школы села Ермолкино Белебеевского района. Площадь обрушения составила 72 кв. метров.
«Пострадавших и погибших нет. Причина обрушения устанавливается», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии жители деревни Саитово отказались от употребления спиртного
Юные сибайцы вернулись с отдыха из Крыма
Уфимкам в честь 8 марта волонтеры подарят 1000 тюльпанов
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи