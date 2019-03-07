Фото: makehersmile.world Уфимкам в честь 8 марта волонтеры подарят 1000 тюльпанов Фото: makehersmile.world

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В рамках акции #ВамЛюбимые волонтеры в Уфе подарят женщина столицы Башкирии 1000 тюльпанов. В социальных сетях добровольцы и все желающие размещают посты с поздравлениями и улыбками представительниц прекрасного пола.

«Волонтеры на улицах Уфы будут рассказывать об онлайн акции, призывая мужчин к ней присоединиться», — объяснили в министерстве молодежной политики и спорта республики.

Самые интересные поздравления и улыбки виновниц торжества публикуют на странице проекта #ВамЛюбимые.