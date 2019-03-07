Фото: ИА «Башинформ» Первый общегородской субботник в Уфе пройдет 6 апреля Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Весной 2019 года в Уфе стартуют общегородские субботники. Первый запланирован на 6 апреля. Об этом говорится в постановлении столичной администрации.

«Месячники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории весной пройдут с 25 марта по 30 апреля 2019 года, осенью — с 10 сентября по 14 октября 2019 года», — сообщается в документе.

Также субботники в Уфе пройдут 13 апреля, 20 апреля, 21 сентября и 5 октября.

Отчитываться о результатах месячников будет первый замглавы мэрии Уфы Салават Хусаинов. О первом месячнике информацию мэру столицы Башкирии должны предоставить до 31 мая, о втором — до 8 ноября.