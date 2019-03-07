Фото: ИА «Башинформ» Температурный рекорд в Уфе: 6 марта оказалось самым теплым за последние 49 лет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне, 6 марта, на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Башгидрометцентр. Столбики термометров поднялись до отметки +3,7 градусов. Так тепло в этот день было 49 лет назад. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в 1970 году (+3,4 градуса).

В целом по республике 6 марта температура воздуха повышалась до +1,+6 градусов.

Как сообщало ранее агентство, в предстоящие праздничные дни температура воздуха несколько повысится.