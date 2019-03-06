Уфимца осудят за организацию пребывания в России нелегальных мигрантов

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

30-летний уфимец организовал незаконное пребывание в России 18 иностранцев.

С сентября 2017 по февраль 2018 года он предоставил в миграционную службу регионального МВД недостоверные сведения о привлечении иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов в ООО «Башэнерготранс».

В подтверждение этому он предъявил полученные противоправным способом учредительные документы указанной компании, а также подложные бланки ходатайств и приглашений.

В действительности мигранты не работали в этой фирме, а обвиняемый не имел никакого отношения к её деятельности. При этом, когда полицейские решили проверить фактическое существование организации, злоумышленник воспользовался офисом знакомого, установив на двери табличку «Башэнерготранс».

В результате деятельности предприичивого уфимца 18 мигрантам были оформлены визы, которые дали им право незаконно находится в России до трех лет. Это обнаружили в ходе прокурорской проверки, по материалам которой возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.