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6 марта Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе упавшее дерево повредило три автомобиля

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе на ул.40-летия Октября упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «БашДТП».

О пострадавших не сообщалось. Городские службы просят уфимцев быть внимательными, не игнорировать предупреждения об ухудшении погоды и не парковать автомобили под деревьями и вблизи неустойчивых конструкций. О ветхих деревьях следует сообщать в управляющие компании (они отвечают за дворовые территории) и в отделы коммунального хозяйства администраций районов.

Напомним, «Башгидромет» предупреждал об штормовом усилении ветра 6 марта до 18-23 метров в секунду.

Теги: прогноз погоды
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