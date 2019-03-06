Фото: Лейла Аралбаева Радий Хабиров на концерте в Москве: Башкортостан - жемчужина культуры России Фото: Лейла Аралбаева

МОСКВА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В московском Доме музыки начался концерт «Рожденные в Башкортостане». Перед собравшимися выступил врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

«100-летие нашей республики — это событие историческое. Президент Российской Федерации своим указом это подтвердил, поэтому мы входим во второе 100-летие нашей республики с очень хорошим настроением. Республика Башкортостан — это опорный край Российской Федерации. Это сильная экономика, очень сильный человеческий потенциал, это трудолюбивые, интеллектуально развитые, высокообразованные жители. У нас впереди много вызовов и много задач. Перед нашей командой стоит задача дать новую динамику и новый темп развитию республики. Это самое главное. А для чего мы проводим все эти мероприятия — чтобы поделиться радостью с нашими друзьями и гостями. И еще — чтобы консолидировать наше общество. Мы пригласили большое количество выходцев из республики, потому что решать серьезные задачи, которые стоят перед нами, можно только объединив все наши усилия», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что праздничные мероприятия не случайно стартуют с концерта в московском Доме музыки.

«Мы даем этот концерт с особым чувством гордости, потому что у нас очень много уроженцев Башкортостана, которые уже оставили след в истории культуры России. Но мы гордимся и нашими современниками. Это Владимир Спиваков, братья Аскар и Ильдар Абдразаковы, Земфира, Алсу, Юрий Шевчук. Башкортостан — это не только сильная экономика и прекрасный край, это еще и жемчужина культуры России».