Фото: Ринат Муллагильдин Ремонт подъездов и комплексное благоустройство территорий: в Сибае прошел форум «Управдом» Фото: Ринат Муллагильдин

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Сибае прошёл форум «Управдом» по программам ремонта подъездов, формирования комфортной городской среды с участием исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Правительства республики — министра жилищно-коммунального хозяйства Михаила Киреева.

Делегация осмотрела в городе подъезды многоквартирных домов, включенных в адресный перечень республиканской программы по ремонту подъездов, дворовые и общественные территории, дворы домов, планируемые к благоустройству в рамках реализации программ «Башкирские дворики» и «Городская среда».

По словам Киреева, многие подъезды находятся в хорошем состоянии.

﻿«В целом, я считаю, что подъездный фонд в Сибае достаточно неплохо содержится. Я бы сказал, даже выше среднего уровня по республике. Что касается благоустройства внутри дворовых территорий города, то содержатся они неплохо. Все территории общего пользования в центральной части, на красной линии — на достойном уровне. Единственное замечание — это плохое содержание детских площадок, они не очищаются, качели не работают», — заявил журналистам и.о. вице-премьера.

Мэр города Рустем Афзалов рассказал о планах по благоустройству городского округа. Например, на строительство центрального водопровода будет направлено более полумиллиарда рублей. Большие средства нужно вложить в инженерные сети микрорайона Северный, где пока нет ничего, кроме электричества. Решения также требует прокладка водопроводных сетей в микрорайонах Горный и Аркаим. В этом году, по словам главы, планируется продолжить работу по отсыпке подъездных путей с основных дорог к улицам микрорайонов. На средства программы РАИПП будет приобретена подметальная машина. Острой проблемой остается переселение граждан из ветхого жилья, таких домов 54. Некоторые жители двухэтажных домов отказались от участия в Республиканской программе по ремонту подъездов, занялись сбором документов, чтобы попасть в программу переселения. Здесь, по словам Рустема Афзалова, нужно решать вопрос с предпринимателями, чей бизнес расположен в домах.

Первый замглавы администрации Сибая Ильфат Сафин рассказал, что планируется в текущем году в рамках благоустройства дворовых и общественных территорий. На реализацию программы «Башкирские дворики» в 2019 году будет выделено более 35 млн рублей из республиканского, муниципального бюджетов при участии софинансирования от населения, на «Городскую среду» — более 31 млн рублей. Работы начнутся с 15 мая, продлятся до сентября.

Главный архитектор города Мунир Рахимов ознакомил присутствующих с проектами устройства в этом году детских площадок в микрорайонах Горном и Аркаим, а также городского пляжа на реке Туяляс, который за всё время будет благоустроен впервые. Там планируются детская, взрослая и бизнес зоны, дорожки, асфальтирование территории, зеленые насаждения, точки общепита и другое. В реку для очищения дна будут запущены более 5 млн мальков.

По словам Михаила Киреева, проект будущей набережной — грандиозный, любой водоем всегда привлекает людей, поэтому его благоустройство — отличная идея, которую можно развивать.

﻿«Готовый проект можно дополнять. Например, можно сделать там площадку для пляжного волейбола и проводить в будущем республиканские соревнования, может, какие-либо фестивали», — сказал Киреев.

Жители на форуме «Управдом» задавали актуальные для них вопросы. Поступали обращения о плате за вывоз мусора, плате за отопление, о графике маршрутов АТП, состоянии остановочных комплексов, о том, можно ли поменять перечень работ программы по ремонту подъездов, озеленении придомовых территорий, как поставить на учет придомовой земельный участок и другие. На свои вопросы жители получили конкретные ответы, остальные были взяты на контроль ведомств.