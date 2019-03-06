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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Многоженство в Башкирии: когда и как это было?

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Многоженство в Аргаяшском кантоне – обычное явление. Бывают случаи, что даже партийцы имеют по две жены. Одна живет за “сестру”, другая – за жену». О быте башкирской женщины и полном ее подчинении мужчинам рассказали в газете «Красная Башкирия» 8 марта 1927 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Аргаяшский кантон по культурной отсталости населения стоит на одном из первых мест», — пишут в газете. Население в кантоне было преимущественно башкирское. «Плохо живет здесь башкирская женщина. Страдает от своей темноты, материальной необеспеченности и от слепого подчинения мужчинам», — констатировали в издании и в подтверждение привели факты.

Так, местная жительница пришла в женотдел и со слезами сообщила, что она из-за нужды отдает свою 14-летнюю дочь замуж за 80-летнего старика. При этом вызванный на проработку в женотдел «старец» не спешил отказываться от неравного брака. «Как же отказаться? Я ей платье и ботинки подарил. Что же – пропадать подарки должны?» — аргументировал он свое решение. Все же работникам женотдела удалось расстроить эту «сделку» и устроить девочку на работу.

«Многоженство в Аргаяшском кантоне – обычное явление. Бывают случаи, что даже партийцы имеют по две жены. Одна живет за “сестру”, другая – за жену», — продолжают в издании. Так, «в Кунакбашевской волости член партии отбил жену у батрака, несмотря на то, что был уже женат».

При этом материальная необеспеченность вынуждала женщин просить, чтобы правительство за двоеженство их мужей не преследовало. В издании рассказали, как «одной башкирке муж заявил, что если она не добьется разрешения ему жениться на другой, то он ее выгонит». В итоге на собрании она потребовала, чтобы власти разрешили многоженство. И такие случаи не единичны, отмечается в газете. В одной из волостей Аргаяшского кантона насчитывалось 500 вдов. Многие из них жили в большой нужде, и единственный выход был для них — идти во вторые жены.

В то же время в республике происходила ломка старого быта. Становилось обычным явлением, «когда девушки “убегали”с комсомольцами и регистрировались советским браком». «Но много еще предстоит поработать женотделу над раскрепощением башкирской женщины», — резюмировали в издании.

Женотделы — отдел при ЦК и местных комитетах компартии по работе среди женщин — создали в 1919 году. Первой заведующей женотдела при ЦК стала Инесса Арманд. Задачей женотделов было «воспитать женщин в духе социализма и привлекать их к хозяйственному строительству и госуправлению, а также координация трансформации институтов брака и материнства».

Аргаяшский кантон располагался на территории современных Аргаяшского и Кунашакского районов Челябинской области и до 1934 года являлся административным анклавом Башкирской АССР.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, женщины
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