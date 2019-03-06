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Житель Башкирии передал в музей древнюю находку Антоновой скалы

ОБЩЕСТВО
Фото: НП «Башкирия»

Житель Башкирии передал в музей древнюю находку Антоновой скалы Фото: НП «Башкирия»

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Житель Башкирии Владимир Архипов передал в музей национального парка «Башкирия» древнюю находку, обнаруженную им в пещерах Антоновой скалы в Бурзянском районе ещё в июле 1963 года.

В те годы группа молодых любителей-спелеологов организовала экспедицию в таинственные пещеры и спустилась в самую труднодоступную из них. Внутри туристы обнаружили два небольших зала, в одном нашли остатки сгоревшего жилища – старые бревна и частицы оконного стекла. В другом – веревочную лестницу из лыка, деревянные лопаты и колесо со станиной — ворот, с помощью которого, предположительно, поднимался груз и которым, возможно, пользовался сам отшельник Антон, уединившийся здесь в 1770-х годах.

Экспонатами заинтересовались сотрудники уфимского геологического управления. Экспертиза подтвердила их принадлежность к концу 18-го века.

Находки передали в Иргизлинский музей, но он через несколько лет пришел в упадок. Колесо, сохранившееся чудом, забрал к себе приехавший в очередной турпоход Владимир Архипов. Стал предлагать в другие музеи – не брали. На домашнем чердаке деревянный ворот пролежал долгих 50 лет.

Сейчас Владимиру Архипову уже 81 год. Он многие годы руководил клубом туристов в Мелеузе и всё мечтал отдать свою находку в добрые руки. Услышав в этом году, что национальный парк «Башкирия» собирает экспонаты для музея, обратился туда.

«Помню, с каким энтузиазмом собирали экспедицию в Иргизлы, — перелистывая старые дневники, рассказал Владимир Данилович. – Все участники молодые и, признаться, далеко не спелеологи. Один физик из Челябинска, другой художник из Москвы, много уфимских студентов. Объединяла всех, наверное, любовь к природе и жажда открытий. Никто до нас еще в той пещере, в которую мы страстно хотели попасть, не был».

По материалам российского ученого-энциклопедиста И.И. Лепёхина, в 18-ом веке в пещерах отвесной скалы на реке Агидель жил отшельник Антон. Говорили, что был он очень набожным человеком, сбежал в эти края из Оренбургской губернии. В скале на высоте 50 метров он обосновал уединенное жилье.

Теги: национальный парк Башкирия
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