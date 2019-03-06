Фото: Ксения Калинина, Руслан Раянов В Башкирии хирурги спасли 8-летнюю девочку, глотавшую собственные волосы Фото: Ксения Калинина, Руслан Раянов

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Во второе хирургическое отделение больницы Нефтекамска с жалобами на боли в животе схваткообразного характера, слабость и тошноту поступила 8-летняя девочка. Школьницу в городскую больницу перевели из районного медучреждения. Все симптомы указывали на аппендицит, но во время операции произошла так называемая «диагностическая находка». Подробнее о случившемся агентству «Башинформ» рассказал лечащий врач-хирург нефтекамской больницы Руслан Раянов.

«С врачебной точки зрения, операция уникальна в плане диагностической находки. Чаще всего в отделение детской хирургии по экстренным показаниям поступают дети с подозрением на острый аппендицит. То есть у пациентки, изначально, была типичная клиника аппендицита — ребенок реагировал на боль в животе, боль в правой подвздошной области. В итоге, мы пошли на операцию, как при аппендиците, сделали соответствующий разрез. А непосредственно во время операции обнаружили трихобезоар тонкого кишечника. Он находился в месте впадения тонкой кишки в толстую и симулировал клинику острого аппендицита. Мы провели энтеротомию, удалили безоар и наложили швы на саму стенку тонкой кишки», — сообщил лечащий врач-хирург.

Он пояснил, что трихобезоар тонкого кишечника развивается чаще у детей, в частности, у девочек, имеющих вредную привычку или болезненную наклонность жевать и проглатывать собственные волосы, которые, склеиваясь между собой в желудке или кишечнике, образуют волосяную «опухоль» — безоар. Инородное тело, сформировавшееся в желудке из-за скопления волос, которые не способны перевариться, продвигаясь по желудочно-кишечному тракту, может закупорить просвет кишечника и вызвать непроходимость.

Во время операции, которая длилась около часа, нефтекамские хирурги удалили из тонкого кишечника ребенка именно такую волосяную «опухоль». В операционной присутствовали анестезиологическая бригада, оперирующий хирург Разиф Хамидуллин и медсестра.

«После операции девочка находилась у нас в отделении под наблюдением. Пациентку выписали на восьмые сутки после снятия швов. Сейчас с девочкой все хорошо», — сказал собеседник.

Мать девочки не знала, что у дочери есть такая вредная привычка.

«Уважаемые родители, если вы заметили вредную привычку у своих детей брать в рот свои волосы или шерсть животных, обратитесь к врачу, чтобы исключить возникновение подобного случая либо других осложнений», — говорит Руслан Раянов.