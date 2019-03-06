Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.80 ↑

EUR 74.50 ↑

6 марта Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии хирурги спасли 8-летнюю девочку, глотавшую собственные волосы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина, Руслан Раянов

В Башкирии хирурги спасли 8-летнюю девочку, глотавшую собственные волосы Фото: Ксения Калинина, Руслан Раянов

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Во второе хирургическое отделение больницы Нефтекамска с жалобами на боли в животе схваткообразного характера, слабость и тошноту поступила 8-летняя девочка. Школьницу в городскую больницу перевели из районного медучреждения. Все симптомы указывали на аппендицит, но во время операции произошла так называемая «диагностическая находка». Подробнее о случившемся агентству «Башинформ» рассказал лечащий врач-хирург нефтекамской больницы Руслан Раянов.

«С врачебной точки зрения, операция уникальна в плане диагностической находки. Чаще всего в отделение детской хирургии по экстренным показаниям поступают дети с подозрением на острый аппендицит. То есть у пациентки, изначально, была типичная клиника аппендицита — ребенок реагировал на боль в животе, боль в правой подвздошной области. В итоге, мы пошли на операцию, как при аппендиците, сделали соответствующий разрез. А непосредственно во время операции обнаружили трихобезоар тонкого кишечника. Он находился в месте впадения тонкой кишки в толстую и симулировал клинику острого аппендицита. Мы провели энтеротомию, удалили безоар и наложили швы на саму стенку тонкой кишки», — сообщил лечащий врач-хирург.
Он пояснил, что трихобезоар тонкого кишечника развивается чаще у детей, в частности, у девочек, имеющих вредную привычку или болезненную наклонность жевать и проглатывать собственные волосы, которые, склеиваясь между собой в желудке или кишечнике, образуют волосяную «опухоль» — безоар. Инородное тело, сформировавшееся в желудке из-за скопления волос, которые не способны перевариться, продвигаясь по желудочно-кишечному тракту, может закупорить просвет кишечника и вызвать непроходимость.

Во время операции, которая длилась около часа, нефтекамские хирурги удалили из тонкого кишечника ребенка именно такую волосяную «опухоль». В операционной присутствовали анестезиологическая бригада, оперирующий хирург Разиф Хамидуллин и медсестра.

«После операции девочка находилась у нас в отделении под наблюдением. Пациентку выписали на восьмые сутки после снятия швов. Сейчас с девочкой все хорошо», — сказал собеседник.
Мать девочки не знала, что у дочери есть такая вредная привычка.

«Уважаемые родители, если вы заметили вредную привычку у своих детей брать в рот свои волосы или шерсть животных, обратитесь к врачу, чтобы исключить возникновение подобного случая либо других осложнений», — говорит Руслан Раянов.

Теги: здравоохранение, хирургия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Власти Башкирии дают по 216 тысяч желающим купить жилье. Что нужно знать об этой программе
Представьте себе, что вы копите на квартиру. Узнав об этом, республика решает помочь и добавляет к вашим сбережениям треть. Возможно ли когда-нибудь так
За подкол в адрес «Ак Барса» сотрудника ХК «Салават Юлаев» увольнять не собираются
В спортивных СМИ обсуждается увольнение сотрудника ХК «Салават Юлаев». Речь идет о «подколе» в адрес казанского «Ак Барса», который, являясь действующим
В Уфе закрыли детский сад, в котором девочка получила многочисленные гематомы и укусы
Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку работы частного детского сада «Дон-Апельсин». Выяснилось, что в конце августа прошлого года м
В Башкирии вновь потеплеет
В Башкирию возвращается долгожданное тепло, сообщает Башгидромет. По информации синоптиков республики, 5 марта в ожидается облачная погода с прояснения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть