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6 марта Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В честь 8 марта жителей Башкирии ждут трехдневные выходные

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В честь Международного женского дня россиян ждут трехдневные выходные, напоминает Минтруд Башкирии.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 8 марта является нерабочим праздничным днем. Продолжительность работы в четверг 7 марта сокращается на один час.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются 8, 9, 10 марта. При шестидневном рабочем графике выходными днями в связи с праздниками являются 8 и 10 марта.

При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 8 марта в число календарных дней отпуска не включается.

Теги: 8 марта, выходные
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