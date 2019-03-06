В честь 8 марта жителей Башкирии ждут трехдневные выходные

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В честь Международного женского дня россиян ждут трехдневные выходные, напоминает Минтруд Башкирии.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 8 марта является нерабочим праздничным днем. Продолжительность работы в четверг 7 марта сокращается на один час.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются 8, 9, 10 марта. При шестидневном рабочем графике выходными днями в связи с праздниками являются 8 и 10 марта.

При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 8 марта в число календарных дней отпуска не включается.