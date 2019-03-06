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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе закрыли детский сад, в котором девочка получила многочисленные гематомы и укусы

ОБЩЕСТВО
Фото: из личного архива матери девочки

В Уфе закрыли детский сад, в котором девочка получила многочисленные гематомы и укусы Фото: из личного архива матери девочки

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы нагрянула с проверкой в частный детский сад «Дон-Апельсин». Выяснилось, что в конце августа прошлого года мать, придя за дочкой в дошкольное учреждение, увидела на ее лице и теле многочисленные гематомы и укусы.

«Вопреки своим обязанностям, воспитатель не обеспечила безопасность малолетнего ребенка во время его пребывания в организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми. В результате во время игры полуторагодовалую девочку укусил ребенок», — пояснили в прокуратуре РБ.

Оказалось, что в частном учреждении грубо нарушалось санитарно-эпидемиологическое и противопожарное законодательство. Помещение не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о возгорании, отсутствовал второй эвакуационный выход. В детсаду также не соблюдались условия хранения продуктов, моющие и дезинфицирующие средства находились в открытом доступе для детей, отсутствовали документы о качестве питьевой воды, в медкнижках сотрудников не было сведений о прививках.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя детсада с требованием устранить нарушения, а также направила материалы проверки в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Организацию и директора оштрафовали. После проверки администрация учреждения решила закрыть детский сад.

Как сообщало агентство «Башинформ», мать ребенка даже не успела подписать договор, но все требуемые документы: паспорт, свидетельство о рождении, справку из поликлиники, администрации предоставила. Ребенок проходил в садик около недели. Первые четыре дня женщина оставляла ее на час, потом на два.

«Я доверила им самое драгоценное — своего ребенка. Когда пришла забирать дочь и увидела ее лицо, растерялась и не стала ни с кем разбираться. Взяла ребенка и пошла домой. Дома Рита сразу же уснула, а когда она проснулась, я внимательно осмотрела ее и увидела, что следы от укусов присутствуют не только на лице, но и на груди и на спине. Потом выяснилось, что ребенок еще и упал, но как было на самом деле, неизвестно. Дочь еще слишком мала, чтобы всё подробно рассказать. Лепечет на своем языке и говорит пока только отдельные слова», — поделилась с журналистом агентства «Башинформ» Надежда.

По ее словам, потом заведующая сожалела о произошедшем, но физическое и психологическое состояние здоровья ребенка было подорвано. У девочки врачи диагностировали сотрясение мозга.

Воспитательница, в чью смену произошло данное происшествие, сразу уволилась. Данный садик не имел лицензии Обрнадзора по РБ, потому что он оказывал услуги только по присмотру и уходу за детьми.

Теги: прокуратура, дети
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