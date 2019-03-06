Госавтоинспекция Башкирии сообщила о графике работы в праздничные дни
Госавтоинспекция Башкирии сообщила о графике работы в праздничные дни Фото: ГИБДД РБ
УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД на проспекте Октября, 147 опубликовал график работы в праздничные дни. По данным пресс-службы ведомства, прием граждан в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД МВД по РБ будет проводиться 9 марта с 9.00 до 17.00 часов. В этот день можно будет зарегистрировать транспортное средство, обменять и получить водительское удостоверение. 8 марта и 10 марта сотрудники МРЭО ГИБДД отдыхают.