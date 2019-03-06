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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Житель Башкирии четыре года носил в почке забытую врачами иглу

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

Житель Башкирии четыре года носил в почке забытую врачами иглу Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Башкирии Рустам Гибадуллин четыре года носил в своей почке металлический стержень, похожий на иглу. По его словам, во время операции врачи забыли в его теле инородный предмет. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что мужчина попал в уфимскую больницу скорой медпомощи из-за камней в почках. Пациенту сделали операцию и выписали домой, но лучше ему не становилось.

Мужчина через год обследований выяснил, что носит в себе инородное тело. Предмет, похожий на иглу, длиной 4 см, обнаружили только на компьютерной томографии. Рустам Гибадуллин сразу же пришел к хирургу, который его оперировал. По словам мужчины, реакция у того была не совсем адекватная. Ещё три года он обращался в различные медучреждения, но никто из врачей не мог достать «иглу». Откликнулись только клиники Израиля и Германии — операцию оценили почти в миллион рублей. Необходимое техническое оснащение нашлось и в клинике БГМУ, где и удалось вытащить инородное тело из почки.

Мужчина, в свою очередь, обратился в суд, однако, разбирательства идут уже второй год. Первая экспертиза не обнаружила в действиях медиков нарушений. В уфимской больнице скорой медпомощи сообщили, что данный случай рассмотрен врачебной комиссией, все материалы переданы в суд.

Пациент продолжает отстаивать свои права — требует компенсации морального вреда и установления возможного ущерба здоровью, нанесённого четырёхлетним нахождением в его теле «иглы». Сумма иска – 950 тысяч рублей.

Сейчас мужчину ждёт очередная медэкспертиза и судебное заседание.

Теги: медицина, суд
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