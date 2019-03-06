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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В башкирском Мелеузе вор украл кошелек из крокодиловой кожи стоимостью 10 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В башкирском Мелеузе злоумышленник украл кошелек из крокодиловой кожи стоимостью 10 тысяч рублей.

В Отдел МВД России по Мелеузовскому району с заявлением о краже обратился 55-летний житель Мелеуза. Как сообщил потерпевший, он вышел из магазина, когда неизвестный мужчина попросил у него сигарету. Горожанин не только исполнил просьбу незнакомца, но и купил тому целую пачку сигарет. Затем вместе с новым приятелем мелеузовец отправился отмечать знакомство к себе домой. В ходе распития спиртных напитков хозяин уснул. Воспользовавшись этим, гость забрал у него кошелек из крокодиловой кожи стоимостью 10 тысяч рублей, в котором находились личные документы потерпевшего, банковские карты и 700 рублей. После этого мужчина скрылся. Пропажу владелец кошелька обнаружил спустя некоторое время, когда на его сотовый телефон стали приходи сообщения о снятии с электронного счета денежных средств в магазинах.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. У него изъята часть похищенного, в том числе и дорогостоящий кошелек.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Теги: кражи
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