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6 марта Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на съезд Собора русских планируют приехать более трехсот делегатов

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялось заседание оргкомитета по проведению V съезда Собора русских Башкортостана. Съезд планируется провести 25 апреля в ГКЗ «Башкортостан». Участие в нем примут около 300 делегатов из всех городов и районов Башкортостана, а также гости из других регионов России.

В ходе съезда будет заслушан отчет о проделанной организацией работе, отчет контрольно-ревизионной комиссии, будет обсуждаться работа собора, в том числе освоение выделенного гранта Президента России. Cостоится обмен мнениями, будут внесены изменения в устав организации, который предстоит привести в соответствие с изменениями в действующем законодательстве.

«Это мероприятие станет логическим продолжением основных торжеств, запланированных в рамках 100-летнего юбилея республики. Решения съезда будут иметь важное значение не только для русского этноса, но и для представителей всех национальностей, проживающих в нашей республике. На русском народе как государствообразующем лежит особая ответственность за национальное согласие в стране. В связи с этим необходимо понимать, что деятельность Собора русских имеет не меньшее политическое значение, чем культурно-просветительское», — сказал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.

Теги: Собор русских Башкортостана
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