Фото: ИА «Башинформ» Ни хвоста, ни чешуи: в Башкирии завершился чемпионат по рыбной ловле Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Четвертый фестиваль рыбной ловли состоялся в национальном парке «Башкирия» на акватории Нугушского водохранилища.

В нем приняли участие более 70 рыболов-любителей из Нугуша и соседних деревень, а также из Мелеуза, Ишимбая, Стерлитамака и Оренбурга, сообщает пресс-служба нацпарка «Башкирия»

Лучших мастеров подледного лова среди юношей, мужчин и женщин определило профессиональное жюри – руководители рыболовного клуба «Перекат». Победителем среди мужчин стал молодой рыбак из Стерлитамака Игорь Жерновков, а обладателем самого увесистого улова – на полтора килограмма — оказался его земляк Рустем Усманов. Среди женщин на пьедестале была Наталья Абсалямова из Нугуша.

Всего за время фестиваля поймали около 30 килограммов рыбы.

На крючок самых юных участников соревнований тоже попадалась добыча. Мелких ершей и окуней выловила семилетняя Валерия Митрофанова из Мелеуза. На праздник она приехала с родителями и старшим братом – вся семья заядлых рыбаков боролась за победу. За свой успех девочка благодарит секретное заклинание рыбаков, которое на фестивале услышала впервые.

«Ни хвоста, ни чешуи – так говорят профессионалы», — объяснила она.

Также на фестивале прошли конкурсы на скоростное бурение лунки и знание основ рыболовного искусства, на метание валенка и черпака, работала полевая кухня с горячим чаем и ухой и игровая зона для детей.

Все призеры соревнований получили ценные призы от национального парка «Башкирия» и памятные статуэтки золотых рыб.