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В РЖД запустили сервис по поиску забытых в поездах вещей

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На сайте ОАО «РЖД» запустили сервис поиска забытых вещей в пассажирских поездах.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также надо составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. Пассажир будет проинформирован о результатах поиска забытых вещей.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Ежемесячно сотрудники АО «ФПК» обрабатывают до 1500 заявок о забытых вещах.

«Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру», — уточнили в пресс-службе компании.

Теги: РЖД
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