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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 80% курортных мест бронировалось за рабочими

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Где в Башкирии развернули строительство санаториев, когда здесь открывался курортный сезон и сколько мест было отведено жителям республики на курортах Крыма и Кавказа. Обо всем этом накануне курортного сезона, 22 марта 1930 года рассказала газета «Красная Башкирия». «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В 1930 году курортный сезон в республике открывался с 16 мая, и по сравнению с предыдущим годом количество мест в дома отдыха и санатории было значительно увеличено. Как отмечается, этому способствовало «развернувшееся в 30-м году строительство курортов в Белорецке и Баймаке, а также передача в ведение башкирской страхкассы Аксеновского санатория».

В частности, на 260 коек увеличивалось число платных мест в Аксаковском санатории. Аксеновский санаторий давал возможность расширить количество кумысолечебных мест на 300 коек. В издании рассказали, что «постройка домов отдыха в Белорецке к началу сезона закончена не будет, поэтому в нынешнем году там будут функционировать 40 коек с пропуском 300 человек в сезон. Столько же пропустят дома отдыха в Зилаире и в Стерлитамаке».

При этом через уфимские дома отдыха, расположенные на Чертовом городище, планировалось пропустить за лето 2500 человек. В марте 1930 года там ремонтировались павильоны, устанавливался водопровод, а также проводилось оборудование зимних павильонов. Всего эти павильоны должны были вместить 550 коек.

В газете также уточнили, что «Аргаяшский кантон в нынешнем году своих домов отдыха иметь не будет, поэтому ему предоставляется 76 мест в уфимском доме отдыха».

На курорты общесоюзного значения — Крым, Кавказ и другие — башкирской страхкассе было отведено 45 мест. «80% курортных мест и 75% мест в дома отдыха бронируются исключительно за рабочими. Часть мест отводится бойцам Особой Дальневосточной армии», — отметили в издании.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, отдых, санатории, курорты
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