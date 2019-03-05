Фото: Андрей Старостин Подарок любимой: В Башкирии 8 марта поженятся шесть пар Фото: Андрей Старостин

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Международный женский день 8 марта в Башкирии собираются пожениться шесть пар. Три заявления поданы в отдел ЗАГС Абзелиловского района, два — в Мечетлинском и одно — в Салаватском. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по делам юстиции.

На субботу, 9 марта, запланирована регистрация 176 браков, из которых 69 пар сыграют свадьбу в Уфе.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в зеркальную дату 19.02.2019 расписалась 61 пара, а в День всех влюбленных в республике появилось 108 новых семей.