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Подарок любимой: В Башкирии 8 марта поженятся шесть пар

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Подарок любимой: В Башкирии 8 марта поженятся шесть пар Фото: Андрей Старостин

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Международный женский день 8 марта в Башкирии собираются пожениться шесть пар. Три заявления поданы в отдел ЗАГС Абзелиловского района, два — в Мечетлинском и одно — в Салаватском. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по делам юстиции.

На субботу, 9 марта, запланирована регистрация 176 браков, из которых 69 пар сыграют свадьбу в Уфе.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в зеркальную дату 19.02.2019 расписалась 61 пара, а в День всех влюбленных в республике появилось 108 новых семей.

Теги: свадьба, 8 марта, брак, Госкомитет по делам юстиции
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