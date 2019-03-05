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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе в преддверии 8 марта многодетным мамам вручили медали «Материнская слава»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе, в преддверии 8 марта, 45 многодетным жительницам Башкирии вручили медали «Материнская слава». Республиканская награда вместе с денежной премией присуждается многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей. Всего в регионе, начиная с 1998 года, высокого звания удостоены более 7,5 тысяч женщин.

Многодетных матерей со знаковым для них событием и предстоящим Международным женским днем поздравил врио Главы республики Радий Хабиров.

﻿«Вы для нашей республики — наш золотой фонд. Не только счастье целой семьи, но и в целом благополучие республики, страны во многом зависит от вашего труда, — обратился к женщинам руководитель республики. — Не случайно именно образ матери-героини во все времена побуждал совершать невозможное. В культуре нашего народа большая семья продолжает считаться счастьем и подарком судьбы. Сегодня в нашей республике проживает более 46 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается больше 205 тысяч детишек. Одно из главных направлений политики государства — социальное. Мы будем еще активнее строить детские сады, школы, поликлиники, больницы, спортивные площадки, бассейны, чтобы наши дети развивались, чтобы наши женщины дарили нам сыновей и дочерей. Сегодня мы награждаем 45 мам, на всех у вас 257 детей. Вы очень богаты и счастливы! Ваш родительский подвиг вызывает уважение и является примером для других семей, других женщин. Желаю, чтоб ваши ребята росли здоровыми и счастливыми, хорошо учились и, самое главное, стали достойными людьми».
Среди награжденных — представительницы 19 районов республики и четырех городов. Среди них работницы образования, сельского хозяйства, врачи, домохозяйки.

В семье Динары Ахуновой из Нефтекамска четыре сына и дочь. Старшему 18 лет, младшему всего два годика. Многодетная мама рассказывает, что сыновей они с мужем стараются воспитывать защитниками, приучают их к спорту. Один любит баскетбол, другой — плавание, еще одного сына планируют отдать в Суворовское военное училище. Семья живет в частном секторе, в ветхом доме, начали строить дом, где хватило бы места всем.

Четырех дочек и двух сыновей воспитывает на принципах ислама семья Лили Рахимовой из Баймакского района. Дети получают дополнительное образование в медресе, старший сын учится в Кувейте.

Алина Архипова воспитывает пятерых мальчиков, самые младшие — близнецы. Женщина считает, что от государства многодетным семьям важна была бы поддержка в отдыхе и оздоровлении детей.

Теги: Награды, «Материнская слава», Глава РБ
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