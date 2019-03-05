Готовимся к 8 марта: как выбрать букет и сохранить его красивым

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина, фото автора/.

Непременный атрибут любого праздника — это живые цветы. Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое — это свежесть каждого цветка, второе — правильные условия хранения. Как выбрать букет и сохранить его свежесть надолго, нам рассказали специалисты Роспотребнадзора.

КАК ВЫБРАТЬ САМЫЕ СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ?

Стебель не должен быть слишком сухим. Хороший признак свежести при покупке цветов, и в частности — роз, — это так называемая «рубашка» или «рубашечный лист». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Иногда продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому если нет «рубашки», это вовсе не означает «вторую свежесть» цветка.

Бутон — лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно — ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Лепестки — их эластичность — один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно — слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении.

Нет искусственным украшениям! Живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без пожеланий клиента. И если вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, или другие декорации — скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного — от свежести.

КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖЕСТЬ БУКЕТА?

Лучший способ сохранить живые цветы — это купить и сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды.

И еще несколько советов, способных продлить жизнь букета:

Исключите резкие перепады температур! Если букет приобретается зимой или как сейчас при морозной погоде, не спешите вносить цветы в дом — оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее. Также позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от ветра, снега, морозного воздуха и других неблагоприятных воздействий.

Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу! Как правило, при покупке цветов стебли подрежет продавец, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем требуют следующей обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или «размочалить».

Удалите нижние листья — как подсохшие, так и свежие! Дело в том, что нижние листья, находясь под водой, легко подвержены гниению. Они не только испортят вам все удовольствие от букета, создавая неприятный запах, но и станут средой для размножения гнилостных бактерий.

Для каждого цветка важны «правильные» соседи! Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и или, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи — отличный способ превратить любой букет в завидного «долгожителя».

Чтобы цветы дольше сохранили свежесть, не стоит забывать о таких средствах, как щепотка сахара для роз, тюльпанов, гвоздик.