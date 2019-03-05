Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.79 ↓

EUR 74.74 ↑

5 марта Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вновь потеплеет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии вновь потеплеет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирию возвращается долгожданное тепло, сообщает Башгидромет.

По информации синоптиков республики, 5 марта в ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.

Ветер юго-западный — от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем — 1-6 градусов мороза.

6 марта синоптики обещают небольшой мокрый снег и снег с дождем, местами до умеренного. В отдельных районах метель, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 1 до 6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3.

7 марта характер погоды существенно не изменится. В регионе прогнозируется небольшой мокрый снег и снег с дождем, местами до умеренного. В отдельных районах метель, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 1 до 6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии стала известна причина избиения следовательницы коллегой-полицейским
В Белорецком районе на прошлой неделе в полицию поступило заявление от 23-летней следовательницы местного ОМВД. Как информировало агентство «Башинформ»,
В Башкирии прямо на улице неизвестный жестоко избил мужчину
В соцсети анонимный источник в прошедшие выходные выложил видео жестокого избиения жителя Янаула. На записи видно, как мужчина лежит в снегу весь в кров
«Башавтотранс» устанавливает тарифы в зависимости от маршрута
Стоимость проезда на уфимских маршрутах «Башавтотранса» будет отличаться в зависимости от маршрута, сообщили в Гострансе РБ. Гибкие тарифы устанавливают
В Башкирии начнет действовать программа «Родная улица»
Врио Главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии заявил, что в регионе примут новую программу «Родная улица». Суть
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть