Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии вновь потеплеет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирию возвращается долгожданное тепло, сообщает Башгидромет.

По информации синоптиков республики, 5 марта в ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.

Ветер юго-западный — от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем — 1-6 градусов мороза.

6 марта синоптики обещают небольшой мокрый снег и снег с дождем, местами до умеренного. В отдельных районах метель, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 1 до 6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3.

7 марта характер погоды существенно не изменится. В регионе прогнозируется небольшой мокрый снег и снег с дождем, местами до умеренного. В отдельных районах метель, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 1 до 6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3.