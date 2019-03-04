В Башкирии умерла бабушка, которой зафиксировали перелом шваброй

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии скончалась 82-летняя пенсионерка, которой в Кушнаренковской районной больнице врачи зафиксировали перелом шейки бедра с помощью швабры.

Бабушки не стало 2 марта, на следующий день после выписки из уфимской больницы №21. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа».

Из районной больницы пенсионерку 14 февраля госпитализировали в уфимскую больницу №21. В медучреждении ей успешно провели операцию. Через две недели, 1 марта, выписали в удовлетворительном состоянии.

На следующий день в Уфе, в квартире дочери, пенсионерка скончалась. Предположительно, причиной смерть стал оторвавшийся тромб – распространенное осложнение после операции.

Напомним, прокуратура Кушнаренковского района Башкирии провела проверку по факту оказания ненадлежащей медпомощи.

При оказании пенсионерке первичной медпомощи врачи нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Чтобы обездвижить поврежденную конечность, они использовали подручное средство немедицинского назначения – часть швабры для мытья полов.

Проверка показала, что в больнице были специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.

«Прокуратура района внесла главврачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.