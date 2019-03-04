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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Москве скончался государственный и общественный деятель Талгат Хурамшин

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне в Москве на 87-м году жизни скончался известный государственный и общественный деятель Талгат Хурамшин.

Талгат Закирович Хурамшин родился в деревне Ибрагимово Чишминского района Башкирской АССР. Автор 49 изобретений, заслуженный изобретатель СССР. За выдающиеся трудовые успехи ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он удостоен премии Совета Министров СССР, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, отмечен более чем 40 различными грамотами и знаками.

В 1965 году возглавил крупнейшее предприятие — Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, а в 1977 году стал директором Уфимского нефтеперерабатывающего завода имени XXII съезда КПСС. В мае 1978 года Хурамшина назначают начальником Главного управления по транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами при Совете Министров РСФСР, а в 1979 году — председателем Госкомитета РСФСР по обеспечению нефтепродуктами. На этой должности он проработал до 1981 года, когда стал председателем Государственного комитета СССР по обеспечению нефтепродуктами. Избирался делегатом XXV и XXVI съездов КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР.

С ноября 1989 по 1992 год работал главным специалистом, начальником технического отдела, главным инженером Всероссийского научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Минтопэнерго. С декабря 1992 года являлся генеральным директором-президентом акционерного общества открытого типа «Башкирский дом торговли и технологии». В последние годы работал заместителем полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации.

Теги: утраты
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