Под Уфой упал метеорит: как это было

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Где под Уфой зафиксировали падение крупного болида, когда и как это произошло. Об этом интересном факте рассказала газета «Красная Башкирия» в апреле 1930 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«30 марта в 23 часа 30 минут по московскому времени, в районе села Авдон, по направлению с юга на север пролетел болид крупного происхождения», — сообщили в газете сенсационную новость 3 апреля 1930 года. Как отмечалось, «во время полета местность ярко осветилась синеватым светом».

В издании предположили, что «метеорит, по всей вероятности, упал близко от Уфы, так как через две-три минуты после просвета хорошо был слышен шум, напоминающий отдаленный гром».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

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