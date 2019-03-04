Фото: Олег Яровиков Руководитель Минздрава Башкирии запустил в соцсетях опрос по проблеме онкопомощи Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Больше половины обращений, которые получает и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин в соцсетях и мессенджерах, касаются проблем в оказании помощи по вопросам онкологии. Как пояснил руководитель ведомства, жители республики жалуются на невозможность записаться на приём, мздоимство, невыдачу необходимых препаратов.

Поэтому Максим Забелин запустил в соцсетях опрос: «Довольны ли вы оказанием онкологической медпомощи в Республике Башкортостан?» с вариантами ответов: «Да, доволен», «Нет, не доволен».

«Также буду признателен, если поделитесь своими историями, негативным или, наоборот, позитивным опытом лечения у наших онкологов. Твёрдо обещаю, что по результатам нашего прямого общения будут сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры для исправления ситуации, а также для поощрения достойных врачей», — написал и.о. министра здравоохранения республики.